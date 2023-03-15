وزير التعليم العالي العراقي يبحث مع السفير الدندح سبل التعاون العلمي مع سورية

15-مارس-2023

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح، أوجه التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

ووفقاً لبيان لوزارة التعليم العالي العراقية أكد العبودي خلال اللقاء حرص الوزارة وجامعاتها على تطوير التعاون الثنائي مع مؤسسات الدول العربية، ومنها الجمهورية العربية السورية، ولا سيما بعد إطلاق مشروع ومبادرة “ادرس في العراق” الذي يفتح المجال إلى مزيد من التفاعل والتبادل العلمي والثقافي.

وأوضح العبودي أن من أولويات البرامج المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية هي الإفادة من التجارب والخبرات الأكاديمية والعلمية والاشتغال المشترك الذي يدعم مجالات تطوير قطاع التعليم العالي.

وشدد العبودي على تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي من أجل زيارة كل الجامعات السورية التي تعد من أعرق الجامعات.

بدوره قدم السفير الدندح الشكر الجزيل لحكومة وشعب العراق على الدعم الكبير، وتقديم المساعدات للمتضررين من كارثة الزلزال.

 

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15-مارس-2023

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