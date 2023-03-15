وفاة 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين في حادث سير على طريق عام حماة-الرقة

وذكر مصدر في شرطة منطقة سلمية في أن الحادث وقع جراء تصادم سيارة سياحية مع صهريج لنقل الوقود، مرجحاً أن سبب الحادث يعود للسرعة الزائدة وعدم انتباه السائقين.

من جانبه معاون مدير مشفى سلمية الوطني غياث فهد بين أنه تم إسعاف شابين للمشفى تعرضاً لجروح وكسور في مناطق متفرقة من جسديهما جراء الحادث، وحالتهما شبه مستقرة بعد قيام الفريق الطبي والإسعافي في المشفى بتقديم الخدمات العلاجية لهما.