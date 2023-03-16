أطباء حلب يعقدون مؤتمرهم السنوي

حلب – معن الغادري

ناقش فرع نقابة الأطباء بحلب خلال انعقاد مؤتمره اليوم آليات العمل النقابي وتطويره، ووضع برامج وخطط جديدة، من شأنها تحسين واقع المهنة والطبيب العامل في القطاعين العام والخاص.

وتركّزت مداخلات أعضاء الهيئة حول ضرورة إعادة النظر بموضوع التأمين ورفع سقف الراتب التقاعدي للأطباء، وضرورة إعادة النظر بتسعيرة الكشف الطبي، إضافة إلى العديد من الأمور المتعلقة بالجوانب التنظيمية والخدمية والاقتصادية والمعيشية.

وبيّن الدكتور غسان فندي نقيب الأطباء أن النقابة تسعى ضمن كل ما هو متاح لتطوير العمل النقابي وتحسين ظروف العمل، من خلال تهيئة أفضل المناخات للارتقاء بهذه المهنة الإنسانية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مشيراً إلى أن النقابة المركزية وبالتنسيق مع فرع النقابة في المحافظات تعمل على وضع رؤى جديدة من شأنها تدعيم ركائز هذه المهنة بما يتوافق مع الواضع الراهن والمستقبلي، ومنوهاً إلى أن النقابة تؤكّد دائماً ضرورة تقديم المقترحات التطويرية بكل حرية، حيث تتم الاستفادة منها بخطط العمل، وأنه يتم العمل على تطوير الواقع الاستثماري لتحسين المواد المالية، وبالتالي تحسين الخدمات المقدّمة، ويجب على الفروع أن يكون لها مشاريعها الخاصة بها.

وتحدّث الدكتور صفوان زعيتر رئيس الفرع عن الأعمال التي تم إنجازها خلال العام الماضي وخطة العمل المستقبلية التي هدفها تقديم أفضل الخدمات للزملاء.

حضر المؤتمر الرفيقان أحمد منصور والدكتور إبراهيم حديد أمينا فرعي الحزب في المدينة وجامعة حلب ومدير الصحة الدكتور زياد حاج طه وفعاليات طبية وحزبية ورسمية.

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