إسقاط مقاتلة “ميغ-29” أوكرانية وإصابة 93 موقع مدفعية

موسكو – تقارير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز “ميغ-29” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الخميس 16 آذار، حيث تابع التقرير: إن الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات المدفعية الروسية تمكّنت من إصابة 93 موقع مدفعية في أوضاع إطلاق النار في 186 منطقة.

كذلك أصابت نيران المدفعية من مجموعة القوات “الغربية” قوات العدو ومعداته في محور كوبيانسك، حيث بلغت الخسائر ما يصل إلى 50 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبتين، إضافة إلى منظومة مدفعية M777 أمريكية الصنع.

وفي محور كراسنوليمانسك، أصابت نيران المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة “المركز” وحدات العدو في عدة مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، حيث تمّت تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مركبتي قتال مشاة، ومدرعتين، ومدفع “أكاتسيا” ومدفع هاوتزر D-30.

في محور دونيتسك، تمكّنت مجموعة “الجنوب” من تصفية ما يصل إلى 275 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابتين ومدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة “أوراغان”، ومدفع هاوتزر D-20، وآخر “غفوزديكا” وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز M109 Paladin أمريكية الصنع.

في محور يوجنو دونيتسك وزابوروجيه، أصاب الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات المدفعية إصاباتٍ معقدة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق بجمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر العدو في هذا المحور 60 عسكرياً أوكرانياً، و4 دبابات، وسيارة مصفحة ومدفع هاوتزر D-20، ومنظومة مدفعية M777 أمريكية الصنع.

في محور خيرسون، تمت تصفية أكثر من 35 جندياً أوكرانياً ودبابة واحدة وراجمتي “غراد”، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

كذلك تعرّض مركز قيادة لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات من طراز “إس-300” في جمهورية دونيتسك الشعبية، ورادار مضاد للبطاريات طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أوراغان”، إضافة إلى صاروخ واحد مضاد للرادار من نوع HARM.

إضافة إلى ذلك، تم تدمير 9 طائرات مسيّرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خيرسون.

إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير و402 طائرة و221 مروحية و3434 طائرة دون طيار و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8316 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1062 راجمة صواريخ متعدّدة و4372 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و8959 مركبات عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تواصل تقدّمها على محور كراسنوغوروفكا ومحاور أخرى.

وقال بوشيلين في حديث لقناة روسيا 24: “إن الوحدات الروسية تواصل العمليات الهجومية على محور كراسنوغوروفكا، ونفّذت هجوماً منظماً استهدف مدينة أفدييفكا”، مشيراً إلى أن تقدّم الوحدات الروسية يسير بشكل منهجي.

ولفت بوشيلين إلى أن الطريق الوحيد للقوات الأوكرانية المؤدّي إلى مدينة أرتيميفسك يخضع الآن لسيطرة أكبر من القوات الروسية، الأمر الذي يحول دون إيصال ذخائر وتعزيزات، مبيّناً أن قوات كييف لم تنسحب بعد من المدينة التي لا يزال الوضع فيها صعباً.

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