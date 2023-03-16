إصابة 3 جنود إسرائيليين جرّاء استهدافهم بعبوات خلال اقتحامهم نابلس

أُصيب فجر اليوم الخميس 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي بجراح جراء انفجار عبوة فجّرها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة الجنود جراء تفجير مقاومين عبوات محلية الصنع وذلك عقب عملية تأمين اقتحام مستوطنين منطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة.

وبحسب بيانات صادرة عن كتائب ومجموعات من المقاومة في مقدمتهم فقد جرى التصدّي لهذا الاقتحام والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال.

وتمكّن المقاومون من استهداف جيب عسكري وعدد من الجنود المارين في إحدى الشوارع وتجمعاً للمستوطنين بالعبوات والرصاص بصورة مباشرة، إضافةً إلى استهداف طائرة تصوير كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس ونشرت وحدات القناصة فوق عدد من المباني بالمنطقة الشرقية للمدينة.

وقالت مصادر محلية إنّ ” قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح البنايات بشارع عمان بالمنطقة الشرقية، فيما اقتحم مستوطنون قبر يوسف”.