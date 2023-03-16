إصابة 3 جنود إسرائيليين جرّاء استهدافهم بعبوات خلال اقتحامهم نابلس

16-مارس-2023

أُصيب فجر اليوم الخميس 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي بجراح جراء انفجار عبوة فجّرها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة الجنود جراء تفجير مقاومين عبوات محلية الصنع وذلك عقب عملية تأمين اقتحام مستوطنين منطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة.

وبحسب بيانات صادرة عن كتائب ومجموعات من المقاومة في مقدمتهم فقد جرى التصدّي لهذا الاقتحام والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال.

وتمكّن المقاومون من استهداف جيب عسكري وعدد من الجنود المارين في إحدى الشوارع وتجمعاً للمستوطنين بالعبوات والرصاص بصورة مباشرة، إضافةً إلى استهداف طائرة تصوير كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس ونشرت وحدات القناصة فوق عدد من المباني بالمنطقة الشرقية للمدينة.

وقالت مصادر محلية إنّ ” قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح البنايات بشارع عمان بالمنطقة الشرقية، فيما اقتحم مستوطنون قبر يوسف”.

 28 total views

16-مارس-2023

مقالات ذات صلة

وزير الشؤون الخارجية الجزائري يصل إلى سورية اليوم

24-يوليو-2022

رئيس مجلس الوزراء يؤكد وجود ٥٠ مليون لتر مازوت و٣٣ مليون لتر بنزين ضمن مخزوننا  

28-أبريل-2022

السماح لطلاب الجامعات ممن لم يستكملوا تسديد الأقساط بالتقدم شرطياً

30-يوليو-2022

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في غزة

12-أغسطس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى