الجزائر.. تعيين أحمد عطاف وزيراً للخارجية خلفاً لرمطان لعمامرة

الجزائر- سانا

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم أحمد عطاف وزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفاً لرمطان لعمامرة.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، جاء هذا التعيين ضمن تعديل حكومي أعلن عنه الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية سمير عقون، وشمل تعيين الطيب زيتوني وزيراً جديداً للتجارة وترقية الصادرات خلفاً لكمال رزيق، ومحمد نذير العرباوي مديراً لديوان رئاسة الجمهورية خلفاً لعبد العزيز خلف.

يُذكر أن عطاف سبق أن شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 1996 و1999، وكان سفيراً للجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، ووزير الدولة بوزارة الخارجية المكلّف الشؤون الإفريقية والمغاربية.