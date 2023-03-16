الجزائر.. تعيين أحمد عطاف وزيراً للخارجية خلفاً لرمطان لعمامرة

16-مارس-2023

الجزائر- سانا

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم أحمد عطاف وزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفاً لرمطان لعمامرة.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، جاء هذا التعيين ضمن تعديل حكومي أعلن عنه الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية سمير عقون، وشمل تعيين الطيب زيتوني وزيراً جديداً للتجارة وترقية الصادرات خلفاً لكمال رزيق، ومحمد نذير العرباوي مديراً لديوان رئاسة الجمهورية خلفاً لعبد العزيز خلف.

يُذكر أن عطاف سبق أن شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 1996 و1999، وكان سفيراً للجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، ووزير الدولة بوزارة الخارجية المكلّف الشؤون الإفريقية والمغاربية.

 26 total views

16-مارس-2023

مقالات ذات صلة

تغييب إعلامي

6-فبراير-2019

بعد فوزه ذهاباً بثلاثية.. الجيش يلاقي الجزيرة الأردني آملاً بلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

24-يونيو-2019

“أصلان” تعزف 15 لوحة موسيقية شركسية بحلب

1-أكتوبر-2022

الرئيس الأسد يصدر قانوناً ينظم مسار التعليم المهني ويرفع سوية خريجيه

30-ديسمبر-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى