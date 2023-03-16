القلق ليس سيئاً دوماً.. وهذه فوائده

خلص طبيب نفسي متخصص وأستاذ في الجامعة الأمريكية في هارفارد إلى أن القلق ليس دائماً سيئاً كما يعتقد معظم الناس ، ولكن له فوائد قد لا تحدث لأي شخص ويمكن أن يستفيد منها الشخص في حياتك العامة.

وقال الطبيب وخبير علم النفس ديفيد روزمارين في مقال نشرته صحيفة “سايكولوجي توداي” إن القلق الذي يصيب الإنسان يمكن أن يؤدي إلى “تقوية العلاقات العاطفية لدى الإنسان وتحسينها وإحياءها. علاقه حب.” التي يقيمها مع الآخرين “.

ويقلل الطبيب من أهمية المحاولات الطبية لإيجاد علاج للقلق ، سواء كان علاجاً طبياً حديثاً أو علاجاً طبيعياً مثل التمارين الرياضية وغيرها ، مشيرا إلى أن الشخص “لا يمكنه الهروب تماماً من مشاعر القلق ، لأنه جزء من الإنسان .

ويضيف الجنرال إلى الآخرين: بمجرد قبول هذه الحقيقة ، يصبح حل القلق واضحاً ، وهو أن القلق ليس لعنة ، بل قوة.

ويذكر أن “الشعور بالقلق أو الاكتئاب أو مشاكل الصحة العقلية الأخرى يمكن أن يقودنا إلى أن نكون أكثر وعياً بمشاعر الآخرين. غالباً ما يتعلم الأشخاص الذين يعانون من القلق الشديد مهارات شخصية قيّمة بسبب قلقهم. فهم أشخاص أفضل بسبب قلقهم. ويمكن أن يساعدنا القلق في الاهتمام بمشاعر الآخرين وتجاربهم. عندما نستخدم قلقنا كمعيار لقياس وفهم أنفسنا. مشاعر شخص آخر.

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