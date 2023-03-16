الكرملين: الرئيسان بوتين والأسد أجريا محادثاتٍ جوهرية للغاية

موسكو- سانا

أكّد الكرملين أن المحادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد جوهرية للغاية، وتناولت عدة مجالات منها الاقتصاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله اليوم في تصريحات صحفية: جرت مباحثات جوهرية للغاية على أعلى مستوى سبقتها اتصالات بين الإدارات، ولا سيما من خلال وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

وأضاف بيسكوف: تم نتيجة للمحادثات أمس بين الرئيسين اتخاذ قرار للتوقيع خلال الأسابيع أو الشهر المقبل على وثيقة مهمّة للغاية، بشأن زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وسورية.

وأشار بيسكوف إلى أن المباحثات شملت أيضاً موضوع العلاقات بين سورية وتركيا.