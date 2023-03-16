الوزير صباغ والنعيمي يبحثان سبل تطوير العلاقات الصناعية بين سورية والإمارات

دمشق- سانا

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة بدمشق المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك.

وأعرب وزير الصناعة عن التقدير والامتنان للدعم الإنساني الذي تقدّمه دولة الإمارات حكومةً وشعباً، ووقوفها إلى جانب سورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي، منوهاً بعمق العلاقات وأصالتها بين البلدين الشقيقين التي تتطوّر باستمرار في ظل التوجّهات الحكيمة لقائدي البلدين.

من جانبه أكّد النعيمي حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير أواصر العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، واستمرار المساعدات لسورية وفق احتياجات ومتطلبات كل مرحلة، معرباً عن مواساته لذوي الضحايا الذين قضوا بسبب الزلزال، متمنياً الشفاء للمصابين والعودة الآمنة للمتضرّرين إلى منازلهم.