بانوراما لـ”الهطولات المطرية” في المحافظات.. استبشار بموسم خيّر

محافظات – البعث

شهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية غزيرة استبشر الفلاحون ومربو الثروة الحيوانية بها خيراً، مع الإشارة إلى أنها سجلت ارتفاعات كبيرة في مناسيب المياه لدى بعض المحافظات وجريان للأودية والأنهار كمحافظة الحسكة.

وفي الحسكة”إسماعيل مطر” ” صالح طعمه”

سجلت محافظة الحسكة هطولات مطرية غزيرة أدت لجريان الأودية كان أغزرها في تل تمر، ما سيسهم بتحسن المحاصيل الشتوية التي تأثرت بشكل سلبي نتيجة قلة الأمطار والجفاف الذي سيطر على المنطقة في الأعوام السابقة وانعكس سلباً على الواقع الزراعي بالمحافظة وخروج مساحات واسعة من الخطة الزراعية إضافة إلى المعوقات والصعوبات، كما جرت عدة أودية بالريف الجنوبي بالمحافظة أعادت التفاؤل للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية.

مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم أوضح بأن المحافظة لم تشهد هكذا أمطار منذ موسم عام 2019 حيث شملت معظم المناطق وتشكلت على إثرها الأودية والسيول والتي تصب في نهر الخابور، معتبراً أن هذه الأمطار أنقذت الموسم الزراعي الحالي من الخروج من الإنتاج كونها جاءت في وقت مناسب، علماً أن المزروعات الشتوية في أحوج ما تكون للأمطار ولاسيما المزروعات الشتوية البعلية.

وبشر مدير الزراعة بموسم خير في حال استمرت الأمطار لفترة يومين قادمين على هذا المنوال لاسيما أن المزروعات ستحتاج إلى هطولات مطرية خلال شهر نيسان المقبل وخصوصا الأراضي البعلية.

وبدوره أشار مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور في منطقة تل تمر غرب الحسكة، جراء الأمطار الغزيرة الهاطلة وتشكل السيول في الوديان القادمة من منطقة جبل عبد العزيز، مبيناً أن نسبة تدفق نهر الخابور زادت في تل تمر لتصل إلى 50 متراً مكعباً بالثانية، جراء تدفق مياه السهول من الوديان القادمة من منطقة جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة، مشيراً إلى أن منسوب وصول مياه نهر الخابور إلى مدينة الحسكة حالياً، لافتاً إلى فيضان وديان القصيب والسحل والكبش ودعيبيل، ووديان العطالة والبطاح والغرب والتي تصب في نهر الخابور في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وفي ريف دمشق “البعث”

بين مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة أن تحسن معدلات الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة ساهمت بشكل ملحوظ بازدهار الواقع الزراعي وإقبال الفلاحين على الزراعة، إذ بلغت نسبة تنفيذ القمح المروي 127 % من مساحة مخططة بلغت /14686/ هكتاراً ونسبة القمح البعل 80% من مساحة مخططة قدرها /2569/هكتاراً، مشيراً إلى تنفيذ ما نسبته 76% من خطة الشعير والبالغة / 10210/ هكتاراً من مخطط /13514/ هكتاراً لتاريخه.

‌وأوضح مدير الزراعة أنه تم زراعة /32374 / هكتاراً من خطة المحاصيل الحقلية الشتوية المروية والبعلية من مساحة مخططة /35199 / هكتاراً بنسبة تنفيذ 92% لتاريخه.

أما بالنسبة للمحاصيل العلفية الشتوية فقد وصلت المساحة المزروعة إلى / 3214/ هكتاراً من الخطة المقررة حوالي /3861/ هكتار بنسبة تنفيذ 83%.

وفي دير الزور “وائل حميدي”

أدى جريان السيول في ريف محافظه دير الزور الغربي إلى تضرر مساحات لا بأس بها من الحقول الزراعية الخاصة بمحصولي القمح والشعير، فيما وُصِفت هذه الأضرار بالكبيرة في منطقتي التبني ومعدان.

وكانت المحافظه قد تعرضت خلال اليومين السابقين لمنخفض شتوي مصحوباً بعواصف رعدية وأمطار غزيره أدّت إلى تشكل السيول في العديد من المنخفضات حيث تسببت تلك السيول بقطع مؤقت للطريق الواصله بين منطقتي القصُبي ومعدان عتيق في ريف المحافظه الغربي وهو الطريق المحاذي لمساحات زراعية واسعة تقع ضمن مجرى سيول الأمطار في أودية المنطقة ما تسبب بأضرار متفاوتة في تلك الحقول.

وإذا كانت منطقه وادي السحل هي المنطقة الأكثر تعرضاً للضرر سابقاً فإن الإجراءات الاستباقية التي نفّذتها مديرية الموارد المائية في المحافظة أنقذت مساحات واسعة جداً من الحقول الزراعية من الضرر حيث تبين نتيجة عملية المسح لحصر الضرر بأن منطقه وادي السحل بخير وبأن زراعاتها لم تتأذى نتيجة الأمطار المذكورة.

مدير الزراعة المهندس فؤاد عبدون أشار إلى السيول والفيضانات التي تشكّلت بسبب الأمطار الأخيرة أدّت إلى ضرر مباشر في بعض المساحات الزراعية، فيما كان الضرر طفيفاً ضمن مساحات أخرى، مؤكداً استنفار كافة الوحدات الإرشادية للقيام بعملية مسح ميداني لحصر الضرر في الحقول الزراعية، وتبين نتيجه هذا المسح تضرر مساحه 2000 دونم قمح و500 دونم شعير في منطقه معدان عتيق وهي المنطقه الأكثر ضرراً، بينما أتى الضرر على مساحة 1500 دونم قمح إضافة لمساحة 200 دونم شعير في منطقه التبني، وبلغت مساحه الضرر في منطقة القصبي 1700 دونم قمح و400 دونم شعير، فيما لم تتجاوز مساحه الضرر في منطقه البويطية 50 دونم شعير و400 دونم قمح.

وأضاف عابدون أن الأرقام الحالية ليست أرقاماً نهائية، حيثما ما تزال عمليات المسح قائمة لكامل ريف المحافظة مرجحاً أن يكون الضرر حاصل فقط في الريف الغربي كونها منطقه وديان، بينما لم تتضرر زراعات الريف الشرقي بشكل كبير، ومع ذلك ما تزال عمليات المسح قائمة لاستبيان الأرقام النهائية.

وكان محافظ دير الزور القاضي فاضل نجار قد قام بجولة باتجاه الريف الغربي واطلع على مجاري السيول في الأودية وانحدارها باتجاه الحقول الزراعيه والتقى بالعديد من الفلاحين الذين أشاروا إلى وجود الضرر وبشكل نسبي في حقولهم.

وفي حمص “سمر محفوض”

ذكر مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان أن الامطار التي هطلت خلال ال 72 الماضية ساهمت بشكل إيجابي بتأمين ري تكميلي للمحاصيل المرورية، ورية جيدة لكافة المحاصيل البعلية وكذلك الاشجار المثمرة، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على المراعي في منطقة البادية بالاضافة لرفد مخزون المياة الجوفية والسودود والسدات.

وأكد حمدان أن محصول القمح المروي بشكل عام جيد بالرغم من تأثر بعض المساحات الصغيرة بالغدق المطري خلال الأيام السابقة، مبيناً أن المساحة المزروعة في البيارات الغربية بتدمر من القمح المروي من الآبار بلغت حوالي 2800 هكتاراً.

وفي حلب “معن الغادري”

أوضح المهندس رضوان حرصوني مدير زراعة حلب أن الهطولات المطرية الأخيرة خلال اليومين الماضيين تفاوتت بين منطقة وأخرى، إذ زادت عن معدلاتها في بعض مناطق الريف مثل مسكنة وجرابلس، وكانت أقل من معدلاتها في عدد من المناطق، مضيفاً أن المنخفض الجوي ما زال مستمراً، ومن المأمول أن تزداد الهطولات المطرية وترتفع المعدلات وبنسب أفضل، وبما يبشر بموسم زراعي جيد.

وأضاف حرصوني أن مديرية الزراعة وخلال ومنذ بداية الموسم الزراعي عملت على تأمين كل مستلزمات واحتياجات العملية الزراعية وقدمت الدعم المطلوب للفلاحين للحفاظ على زراعاتهم.

ودعا حرصوني المزارعين إلى التواصل المستمر مع الوحدات الإرشادية ومديرية الزراعة لمساعدتهم وتقديم النصح والمشورة لتفادي ومعالجة أي آثار جانبية قد تضر بمزروعاتهم .

من جهته بين المهندس علي خليل مدير الموارد المائية أن الهطولات المطرية خلال اليومين الماضيين سجلت نسباً منخفضة، وبواقع 10 ملم وهي أقل بكثير من معدلات الهطولات المطرية في نفس الوقت من العام الماضي، إذ بلغت الهطولات في حلب حتى الآن 197 ملم، في حين بلغت معدلات الهطولات المطرية العام الماضي لغاية مثل هذا اليوم 227 ملم، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية في منطقتي جرابلس ومسكنة على خلاف باقي مناطق الريف والمدينة، تجاوزت ضعف معدلات العام الماضي في نفس التوقيت، إذ تجاوزت الهطولات في منطقة مسكنة 206 ملم، مقابل 115 ملم العام الماضي، وفي جرابلس 183ملم، مقابل 125 العام الماضي، وتوقع خليل أن يشهد اليوم الأخير من المنخفض الجوي والمنخفضات القادمة هطولات غزيرة تعوض الفاقد.

وبما يخص انعكاس الهطولات المطرية على رفع منسوب مياه الآبار والمخزون المائي، اعتبر المهندس خليل أنه حالياً لا يمكن قياس المخزون المائي مع استمرار المنخفضات الجوية والهطولات المطرية، علماً أن عدد الآبار الخاصة بمؤسسة المياه تجاوز 420 بئراً مائياً، ويتوفر حالياً ما يزيد عن 14 بئراً خاصاً، و82 بئراً ليوزمتري في المحافظة لقياس منسوب المياه.

وفي السويداء”رفعت الديك”

اعتبر عدد من المزارعين أن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة سيكون لها أثر إيجابي على المزروعات بعد أن كانوا يتخوفون من تراجع الموسم لاسيما أن الأمطار الهاطلة جاءت منقذة للمحاصيل البعلية والموسم الزراعي التي عانت من طول فترة انحباس للأمطار وحاجتها الشديدة للمياه.

من جهته أشار مدير الزراعة في السويداء أيهم حامد إلى التأثير الإيجابي لتلك الهطولات على المزروعات وخاصة الحقلية منها كالقمح والشعير، كما أدى إلى التشجيع على استكمال زراعة بقية المحاصيل وزراعة الحمص الربيعي، إضافة لما لها من تأثير على الأشجار المثمرة وخاصة في هذه الفترة لأنها تزيد من مخزون التربة من الرطوبة وتعمل على تميز البراعم الثمرية لتلك الأشجار، معتبراً أن تساقط هذه الأمطار سيساهم في تحسين الموسم الزراعي بأكمله خاصة مع استمرارها وتوزعها وارتفاع كمياتها.

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