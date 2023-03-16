بعد فوزه بالأوسكار.. غييلرمو ديل تورو يبدأ العمل على “فرانكشتاين”

بعد أيام من فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلمه “بينوكيو” بدأ المخرج المكسيكي غييلرمو ديل تورو العمل على فيلمه القادم وهو “فرانكشتاين”.

وقد رُشح للأدوار الرئيسية أندرو غارفيلد وأوسكار إيزاك وميا جوث في الفيلم الذي تنتجه نتفليكس وسيكتبه ديل تورو بالإضافة إلى الإخراج وفقا لما ذكرته مجلة “فارايتي” .

ويعمل ديل تورو على كتابة السيناريو من خلال رواية الكاتبة الإنكليزية ماري شيلي الصادرة عام 1818 منذ سنوات ويعد “فرانكشتاين” واحدا من عدة أفلام تعاقد ديل تورو عليها مع شبكة نتفليكس.

وفرانكشتاين أو “برميثوس الحديث” هي رواية تعود لعام 1818 كتبتها الكاتبة الإنكليزية ماري شيلي. وتروي خلالها قصة العالم الشاب فيكتور فرانكشتاين الذي ابتكر مخلوقا في تجربة علمية غير تقليدية.

وبدأت شيلي في كتابة القصة عندما كانت في الـ18 من عمرها وتم نشر الطبعة الأولى بدون اسم مؤلف في لندن في 1818 عندما كانت في الـ20 من عمرها وظهر اسمها أول مرة في الطبعة الثانية التي نُشرت في باريس عام 1821.

وكتبت الرواية بشكل رسائل متبادلة، وهي توثق مراسلات خيالية بين شقيقين، تدور أحداثها في القرن الـ18. والبطل روبرت والتون هو كاتب فاشل يقرر استكشاف القطب الشمالي على أمل توسيع المعرفة العلمية.

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