توصية عمالية بتطبيق مرسوم الحوافز الإنتاجية

طرطوس- لؤي تفاحة

أكد عمال طرطوس في مؤتمرهم السنوي على أهمية زيادة قيمة الوجبات الغذائية ودعم القطاع الصحي وتأمين متطلبات واحتياجات مركز جراحة القلب من تجهيزات، ورفد مشفى القدموس بخط ساخن، ودعم عمال المخابز وزيادة أجور العاملين، ودعم القطاع الزراعي والقطاع العام والاهتمام بتسويق محصول التبغ وتصديره أسوة بالأصناف الأخرى من التبغ.

وخلص المؤتمر لجملة من التوصيات والمقترحات منها العمل على زيادة الرواتب والأجور وتطبيق المرسوم ٢٥٢ المتضمن الحوافز الإنتاجية للمشمولين بالمرسوم بلا استثناء وتأمين معدات الأمن الصناعي وإلغاء المركزية وتشميل كافة العمال الذين يستحقون بمرسوم الأعمال الشاقة والخطرة.

أحمد خليل رئيس اتحاد عمال طرطوس أشار إلى التقصير الحكومي في معالجة مجمل الملفات والقضايا مثل ضبط الأسعار وتحسين وضع الكهرباء وغيرها الكثير من القضايا التي تهم وتلامس مستوى معيشة المواطن اليومية.

جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال توقف عند بعض الطروحات والقضايا في هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى ٨٥ لتأسيس نقابات العمال، مشيراً إلى ظروف الحرب التي تشهدها سورية منذ ١٢ سنة والفساد والترهل وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وغيرها الكثير االتي شكلت واقعاً اقتصادياً صعباً.

ولفت القادري إلى جملة من الحلول ومنها إيجاد حل لمشكلة النقل الجماعي بالتنسيق مع الحكومة لافتاً إلى أن بعض المحافظات أنجزت جزءاً من الخطط المطلوبة، منوهاً بأنه يوجد بحث جدي لإيجاد علاقة مع العامل الشريك وليس ‘الأجير” بما يسهم برفع مستوى معيشة العامل.

المحافظ عبد الحليم خليل أشار إلى بعض القضايا التي تهم عمال المحافظة ومنها مشكلة النقل التي بلغت كلفتها حوالي المليار وستمائة مليون ليرة، منوهاً بوجد متابعة لدعم هذا القطاع الحيوي ودعم فوج إطفاء طرطوس وتطوير عملهم والاهتمام بقطاع المخابز.

الرفيق محمد حسين أمين فرع الحزب شدد على أهمية المؤتمرات السنوية ودورها في تعزيز العلاقة بين القواعد والقيادات المركزية بما يعود بالفائدة على طبقتتا العاملة.

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