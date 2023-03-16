زرع عدسات داخل عيون 6 بطاريق في سنغافورة

16-مارس-2023

خضعت مجموعة من طيور البطريق المسنّة التي تعاني من إعتام عدسة العين لعمليات جراحية ناجحة لزراعة عدسات جديدة مصنوعة خصيصًا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.

ووُصف هذا الإجراء الذي يُعتقد أنه الأول في العالم على طيور البطريق، بأنه حدث بارز في الطب البيطري وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخضعت ستة من الطيور المسنة لعملية جراحية رائدة وتعافت تمامًا منذ ذلك الحين، ومن بينها ثلاثة من طيور البطريق من نوع “الكينج” التي تبلغ من العمر 20 عامًا أو أكثر، وتم استبدال عدسات العين بزرع عدسة اصطناعية داخل العين.

بالإضافة لذلك خضعت ثلاثة من طيور البطريق من نوع “همبولت” لعملية جراحية لمساعدتها على تحسين بصرها وتحسين نوعية حياتها.

يُشار إلى أن إعتام عدسة العين يتسبب في ظهور مناطق غائمة في العين تعيق الرؤية، وهي حالة تكون شائعة مع تقدم العمر عند البشر والحيوانات على حد سواء.

 9 total views

16-مارس-2023

مقالات ذات صلة

صحفيو وإعلاميو الحسكة: سنصوت بالدم للقائد بشار

16-مايو-2021

هطولات مطرية في المحافظات كافة أغزرها 125مم في القنيطرة و100مم بحماة

18-يناير-2021

تقرير عن تدمير الرقة

31-ديسمبر-2019
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط حلب

وسائط دفاعنا الجوي تتصدي لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

16-ديسمبر-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى