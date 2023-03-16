محمد بن زايد وشمخاني يؤكدان أهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة

محمد بن زايد وشمخاني يؤكدان أهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة

طهران – وكالات:

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أبوظبي اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) بحث الجانبان أيضاً القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأكّدا أهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلّعات شعوبها للتنمية والازدهار.

وكان شمخاني أكّد في تصريح له اليوم قبيل مغادرته طهران إلى أبوظبي أن إيران تسعى لتمتين العلاقات مع دول الجوار بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد أن هدف بلاده من دبلوماسية الجوار هو إيجاد منطقة قوية.

وقال شمخاني في تصريح اليوم قبل مغادرته طهران إلى الإمارات العربية المتحدة: المنطقة يمكنها أن تشهد تطوراتٍ جديدة في العلاقات الثنائية والمتعدّدة الأطراف، إذا توصلت الدول فيها إلى عقيدة أنها لا يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار إلا عبر إنشاء منطقة قوية.

وأشار إلى أن إيران والإمارات لديهما العديد من الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتعزيزها بحاجة إلى مواصلة التشاور بين كبار مسؤولي البلدين.

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