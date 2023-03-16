صحة الحسكة تنهي حملة اللقاح باستهداف 5186 طفلاً

القامشلي- كارولين خوكز

بيّن مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن المديرية انتهت من تنفيذ برنامج حملة اللقاح الوطنية ومتابعة المتسرّبين دون عمر الخمس سنوات، والتي بدأت في الثاني عشر من الشهر الجاري على مدار خمسة أيام، مشيراً إلى أنه تمّ الوصول إلى الأطفال المستهدفين في كلّ مناطق محافظة الحسكة عن طريق 41 مركزاً صحياً ثابتاً و36 فريقاً جوالاً ضمّ 322 من الكوادر العاملة ذات الخبرة، وتمّ تغطية مناطق وريف مدينتي الحسكة والقامشلي باستهداف 5186 طفلاً دون الخامسة.

وبدوره رئيس المنطقة الصحية في القامشلي الدكتور خالد إسماعيل بيّن أن الهدف من الفرق الجوالة تسهيل وصول اللقاح للأطفال، مشدداً على ضرورة استكمال اللقاحات ومتابعة الأهالي مع المراكز الصحية بشكل دوري لإعطاء الأطفال اللقاح.

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