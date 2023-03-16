صحة الحسكة تنهي حملة اللقاح باستهداف 5186 طفلاً

16-مارس-2023

القامشلي- كارولين خوكز

بيّن مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن المديرية انتهت من تنفيذ برنامج حملة اللقاح الوطنية ومتابعة المتسرّبين دون عمر الخمس سنوات، والتي بدأت في الثاني عشر من الشهر الجاري على مدار خمسة أيام، مشيراً إلى أنه تمّ الوصول إلى الأطفال المستهدفين في كلّ مناطق محافظة الحسكة عن طريق 41 مركزاً صحياً ثابتاً و36 فريقاً جوالاً ضمّ 322 من الكوادر العاملة ذات الخبرة، وتمّ تغطية مناطق وريف مدينتي الحسكة والقامشلي باستهداف 5186 طفلاً دون الخامسة.

وبدوره رئيس المنطقة الصحية في القامشلي الدكتور خالد إسماعيل بيّن أن الهدف من الفرق الجوالة تسهيل وصول اللقاح للأطفال، مشدداً على ضرورة استكمال اللقاحات ومتابعة الأهالي مع المراكز الصحية بشكل دوري لإعطاء الأطفال اللقاح.

 25 total views

16-مارس-2023

مقالات ذات صلة

تفقّد المشروعات التنموية في اللاذقية

28-فبراير-2019

130 مكتباً للسيارات غير مرخص في حمص

23-مايو-2022

نور صعب: نجوم سورية أعطوا الألق للدراما اللبنانية

27-يونيو-2018

أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع درجة حرارة الأرض

6-أغسطس-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى