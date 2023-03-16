عملية أذنية الأولى من نوعها في مشفى حماة

حماة – أون لاين -ذكاء أسعد

أجري في مشفى حماه الوطني عملية تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة لسيدة في العقد الخامس من العمر تعاني منذ عدة سنوات من نقص السمع في الأذن اليسرى بالاعتماد على الطرق الطبية الحديثة عن طريق المنظار فقط..

وأشار الدكتور المختص فارس عبد الرحمن إلى خصوصية هذا العمل الجراحي ونوعيته ودقته الشديدة ، إذ يتم التعامل مع عظيمات لا يتجاوز طولها 2 إلى 3 مم ،كما يحتاج هذا العمل الجراحي لمجهر وأدوات دقيقة جداً وتجهيزات خاصة وكادر طبي متدرب.

وبين د.عبد الرحمن أنه بعد إجراء التخطيط السمعي للمريضة تبين أن نسبة نقص السمع في الاذن تتراوح بين 60 إلى 70 على مقياس السمع أي أن العصب السمعي سليم ، لذلك تم التدخل الجراحي عن طريق المنظار وإزالة عظم الركاب المتصلب بعد تحريره عن السندان ورباط العضلة الركابية وزرع بديل صنعي “تيفيلون” .

وبعد الانتهاء من العملية استطاعت المريضة سماع بعض الأصوات رغم الضماد وهذا يشير إل نتائج ايجابية ، علما أن النتائج الأخيرة تتبين بعد نحو شهرين .

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