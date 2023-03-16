كيف تقلل النباتات من الضوضاء؟ وما هي النباتات الأفضل لعزل حديقتك بحاجز ماص للضجيج؟

“البعث الأسبوعية” لينا عدرا

‏المبنى أكثر بكثير من أربعة جدران وسقف. وسواء كان فندقاً أو مكاتب أو متجراً أو نزلاً، فإن الهدف هو تزويد الشاغلين ببيئة هادئة ومفعمة بالحفاوة، وتوفير مأوى أو ملاذ بعيد عن الزحام وضجيج المحيط. وبالتالي، كلما كان المكان أكثر اتساعاً ورحابةً، كلما أحب الناس البقاء لفترة أطول، وقضاء المزيد من الوقت في التسوق، والاسترخاء، والتنزه، وتناول الطعام، ويمكنهم أيضاً التركيز بسهولة أكبر.‏

‏في الواقع، غالباً ما تنتشر الضوضاء في المباني: المحادثات الهاتفية، صرخات أو بكاء الأطفال، خطى الأقدام، المناقشات القريبة، أصوات الطابعات وآلات التصوير وأنظمة التهوية.. والقائمة لا حصر لها. تبعث الضوضاء على التشتت الذهني وتقلل الإنتاجية وتزعج الخصوصية، ويمكن أن تترك انطباعاً لدى الضيوف والزوار. لذلك فإن أحد الحلول المتاحة لخلق بيئة ترحيبية وإزالة التوتر هو تقليل التلوث الضوضائي في المباني.‏

وتتمتع النباتات بالعديد من الفوائد المعروفة في بيئتها المباشرة وللأشخاص الموجودين فيها. ولكننا قلما نعرف أن الحد من الضوضاء هو أحد هذه الفوائد. وتستخدم النباتات بعدة طرق لتقليل الضوضاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو الحاجز النباتي على طول الطرق السريعة لحماية السكان المحليين من ضوضاء المرور. ويمكن للنباتات أيضا أن تقلل بشكل كبير من التلوث الضوضائي داخل المبنى.‏

‏النباتات تمتص الضوضاء‏

‏كيف تقلل النباتات من مستويات الضوضاء؟ يمكن للنباتات تقليل مستويات الضوضاء بعدة طرق، واحدة منها هي امتصاص الصوت. حيث تعمل الأجزاء المختلفة من النبات، وهي الساق والأوراق والفروع، وما إلى ذلك، على امتصاص الضوضاء. ويعتبر اللحاء والأوراق، عندما تكون سميكة وكثيفة، أداة فعالة بشكل خاص في امتصاص الضوضاء بسبب سطوحها الديناميكية.‏

‏العوامل التي تساهم في امتصاص الضوضاء:‏

‏- عدد النباتات (كلما زاد عدد النباتات، كان ذلك أفضل!). ‏

‏- حجم النباتات‏.

‏- سطح الأوراق والنباتات نفسها.‏

‏النباتات تحرف الضوضاء‏

‏الانحراف هو أحد المسيرات الأخرى التي تستخدمها النباتات، فعندما يلتقي الصوت بالحائط، لا يهتز الجدار بسبب صلابته، وتنعكس الموجات الصوتية مرة أخرى عبر الجدار إلى مصدرها الأصلي. وعندما تلتقي الموجات الصوتية بمادة مرنة، فإنها تبعث باهتزازات، وتتحول هذه الموجات إلى أشكال أخرى من الطاقة وتنحرف.‏

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كسر الموجات الصوتية‏

‏يوضح وضع السجاد هذه الظاهرة جيدا. إذا كانت أرضية الغرفة صلبة، فإن الموجات الصوتية يتردد صداها في جميع أنحاء المكان ويمكن أن تنتج صدى. وعندما يتم وضع السجاد في الغرفة نفسها، يختفي الصدى. والسطح المغطى بالنباتات سينتج الظاهرة نفسها. وعلى سبيل المثال، ستساعد الواجهة، أو الجدران الجانبية للمباني المغطاة بالكروم المطفأ، على تشتيت الضوضاء. وتعد المروج ونباتات الغطاء الأرضي والجدران الخضراء طرقا رائعة لكسر الموجات الصوتية.

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‏كيف تقلل الضوضاء بالنباتات؟‏

‏ في كثير من الأحيان، خاصة في المكاتب المفتوحة على بعضها البعض، وتنقسم إلى مساحات عمل منفصلة، لا تمتص شاشات النباتات المزيد من الضوضاء في المكتب الصاخب فحسب، بل توفر أيضا لمسة زخرفية لطيفة.‏

‏وإذا كان عليك الاختيار بين نبات ضخم واحد وعدة نباتات أصغر لتقليل مستوى الضوضاء، فمن المستحسن اختيار الحل الثاني. والواقع، فإن العديد من النباتات يضاعف التأثيرات الماصة.‏

‏استخدم مزروعات أكبر‏‏ كلما زاد حجم الحوض‏، وكلما زاد حجم التربة التي يحتوي عليها، وكلما زادت الأسمدة على سطحه. ومع ذلك، فإن تربة الحوض والأسمدة تعتبر مخمدات صوت جيدة جداً.‏

‏ترتيب‏‏ النباتات من أجل تقليل الضوضاء: يجب ترتيب النباتات‏ في جميع أنحاء المساحة، وليس في الوسط، وبهذه الطريقة تنعكس الضوضاء على الجدران وتمتصها الأوراق على الفور.‏

أفضل النباتات لعزل حديقتك بحاجز ممتص للضجيج

كم هو محظوظ أن يكون لديك حديقة والاستمتاع بالطبيعة بالقرب من المنزل! لكن في بعض الأحيان، يفسد الضجيج المحيط المتعة. ولحسن الحظ، من الممكن تقليل هذا الإزعاج بطريقة طبيعية تماماً بجدار أخضر أو ​​حاجز ضوضاء، وهو حل طبيعي وفعال وبيئي.

اعزل حديقتك عن الضوضاء بطريقة بيئية وجمالية!

أولئك الذين يحالفهم الحظ في الحصول على حديقة ليسوا دائماً محظوظين بما يكفي ليكونوا بعيدين عن الضوضاء. يكفي أن تكون بالقرب من طريق أو خط سكة حديد لتتعطل. وللحد من هذا التلوث الضوضائي، فإن الطوب أو الحجر أو الجدار الخرساني هو الحل الكلاسيكي. ومع ذلك، هناك شيء آخر أكثر إيكولوجية وأكثر فاعلية في بعض الأحيان، ألا وهو التحوط النباتي.

إنه تقنية جمالية، ولكنها طبيعية أيضاً، فالتحوط بلوحة من النباتات يعزز التنوع البيولوجي، حيث ستأتي الحشرات والطيور بسهولة أكبر إلى حديقتك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم امتصاص الضوضاء المحيطة جزئياً.

ما النباتات لحاجز الضوضاء؟

يمكن أن تتسبب أصوات الشوارع والمرور أو الجيران أو الشركات المحلية أو الأشخاص الذين يمشون بجوار منزلك في فقدان حديقتك الخاصة الهدوء الذي تستمتع به.

وإذا كان ذلك يبدو مألوفاً، فإن حواجز النباتات يمكن أن تكون حلاً لمشكلات الضوضاء والخصوصية. ويعد حاجز الضوضاء استثماراً رائعاً لإضافة قيمة جمالية إلى الفناء الخاص بك وحتى تقليل التلوث الضوضائي. وسيقان النباتات والأوراق والفروع واللحاء جيدة في امتصاص الصوت. فما هي أفضل الأنواع لحواجز الصوت، وكيف يمكنك تقليل التلوث الضوضائي أمام حديقتك أو داخلها؟ وكيف تصنع حاجز ضوضاء؟ وأي نباتات تختار؟

والخيار المثالي هو اختيار نباتات دائمة الخضرة تسمح لك بالحصول على تحوط مضاد للضوضاء على مدار السنة.

ويمكن أيضاً استخدام نباتات أخرى، قادرة على تحمل برد الشتاء وحرارة الصيف، في صنع جدار أخضر.

ومن الممكن أيضاً تركيب لوحة تتكون من إطار من الصفصاف مع عزل طبيعي وركيزة يمكن أن تنمو عليها نباتات متسلقة أو متدلية أو دائمة الخضرة (فيرجينيا الزاحفة، اللبلاب، الياسمين النجمي، الوستارية، الورد..).

زللحصول على عزل صوت أفضل، تأكد من ترتيب نباتاتك في صف متعرج. تذكر أيضاً مراعاة التعرض للشمس وطبيعة التربة لاختيار أنسب النباتات. لتنفيذ هذا النوع من التطوير، إذا لزم الأمر، يمكنك أيضاً الاتصال بمحترف مثل تنسيق الحدائق أو مكتب تصميم متخصص في الصوتيات.

في الواقع، من المهم أن نفهم أنه ليس لكل الأشجار والشجيرات الفعالية نفسها، أما أفضل النباتات لمنع الضوضاء فهي العرعر والهولي والويبرنوم (الويبرنوم) والعملاق (توجا)، وخشب البقس الصيني (مورايا بانيكولاتا)، وخشب البقس، والصنوبريات، وسرو ليلاند، والصنوبر الأبيض.

العرعر

شجيرات العرعر لها فروع سميكة على مستوى الأرض، مما يمنحها خاصية ممتازة لإلغاء الضوضاء. وتحظى هذه الأنواع من النباتات أيضاً بشعبية كبيرة في الحياة البرية لأن أزهارها تحتوي على حبوب اللقاح التي تنتج التوت والأقماع.

وإذا كنت تتطلع إلى شراء شجيرات دائمة الخضرة منخفضة الصيانة، فيجب أن تفكر في العرعر لقدرته على الصمود في الظروف المعاكسة مع القليل من الرعاية أو بدون رعاية.

الأرز.. الشجرة العملاقة

يُعرف الأرز أيضاً باسم توجا بليكاتا، وهو نبات سهل العناية. وغالباً ما تكون هذه التحوطات بمثابة ملجأ للطيور والحيوانات البرية الأخرى. إذا كنت تستخدم ميزانية، فيمكنك التفكير في شراء بعضها لأنها شائعة جداً وغير مكلفة.

يحتوي سياج العفص على أوراق كثيفة جداً، مما يجعله مثالياً لتقليل الضوضاء بشكل جيد. مع الأخذ في الاعتبار أيضاً نموها السريع.

خشب البقس الصيني

خشب البقس الصيني هو أحد أكثر أنواع التحوط من الضوضاء قابلية للتكيف، مع عادات نمو سريعة وكثيفة. يجب أن يكون النبات على رأس قائمتك إذا كنت تعيش في مناخ حار.

بالإضافة إلى كونها مانعاً ممتازاً، توفر هذه التحوطات أيضاً الخصوصية وحماية من الرياح ورائحة مغرية لساحة منزلك.

خشب البقس

هو تحوط دائم الخضرة يتطلب القليل من الصيانة. إنه خيار شائع بين أصحاب المنازل بسبب الأغطية السميكة والضيقة التي تمتص أكبر قدر من الصوت وتعمل كحاجز بين منزلك والمصادر الخارجية للضوضاء غير السارة.

الصنوبريات

تنتج الصنوبريات أوراقاً دائمة الخضرة تشبه الإبرة. خلص اختبار امتصاص الصوت الذي تم إجراؤه في المختبر إلى أنه من بين 13 نوعاً من النباتات، كانت الصنوبريات هي الأكثر فعالية في امتصاص الضوضاء البيئية.

وشجرة التنوب والصنوبر والسرو جميلة جدا. بمرور الوقت، ويمكنها الوصول إلى ارتفاعات مذهلة وتشكيل حاجز كثيف بينك وبين بقية العالم الصاخب.

السرو

أصبحت شجر السرو من أشهر نباتات تخميد الضوضاء. وتشكل أوراقها الكثيفة جداراً سميكاً يساعد على إخماد الأصوات غير المرغوب فيها.

إنها دائمة الخضرة، ما يعني أنه يمكنك الاستمتاع ببيئة أكثر هدوءاً على مدار العام بمجرد أن تصبح شجرتك راسخة.

الصنوبر الأبيض

بصرف النظر عن جاذبيتها المرئية، فإن خشب الصنوبر الأبيض يخفف أيضاً من الضوضاء بفضل جذعه السميك وارتفاعه الهائل الذي يمكن أن يتجاوز حتى 30 متراً. ويزدهر الصنوبر في مجموعة واسعة من المناخات والتضاريس.

الهولي

الهولي هي واحدة من أفضل شجيرات التحوط التي تمتص الضوضاء وتعيش على مدار السنة، ويمكن أن تكون صغيرة جداً، ولكن يمكن أن يصل ارتفاع بعض المتغيرات إلى 15 متراً وعرضها 12 متراً. أما الأوراق، التي تنمو بسرعة، فهي كثيفة، مما يجعلها حاجزاً فعالاً للصوت.

إذا كنت تريد شجيرة أكثر احتفالية يمكن أن تساعد في حل مشاكل الضوضاء في المنزل، فعليك أن تنظر في نبات الزينة هذا، لأنه معروف بالتوت الأحمر، والذي يمكن أن يضيف إلى القيمة الجمالية لبيتك.

الويبرنوم

تنتج شجيرات الويبرنوم أزهاراً وفواكه جذابة للحياة البرية. كما أنها تقلل الضوضاء على مدار العام، لأنها من الأنواع دائمة الخضرة.

وفقاً للخبراء، يحتوي هذا النبات على أوراق عريضة وثقيلة، وهي أكثر فاعلية في منع الضوضاء من النباتات ذات الأوراق الخفيفة والضيقة. بالإضافة إلى ذلك، خلصت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن الويبرنومات تقلل الصوت بمقدار 15 ديسيبل.

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