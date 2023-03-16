ماتفيينكو: روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية

الجزائر- سانا

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمّقة، المرتقب إبرامها بين البلدين.

ونقلت سبوتنيك عن ماتفيينكو قولها اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في الجزائر: “يجري العمل حالياً على تعديل وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين البلدين، وسنوقّع عليها قريباً”.

وأعربت ماتفيينكو عن تقدير روسيا لموقف الجزائر المستقل والحيادي الذي تتخذه إزاء القضايا الدولية لأنها عضو في كتلة دول عدم الانحياز، مشدّدة على أن روسيا والجزائر تعترفان أن لكل دولة حقها في تقرير مصيرها دون أي تدخلات أجنبية.

وكان بيان لمجلس الأمة الجزائري أكّد أن زيارة ماتفيينكو إلى الجزائر جاءت بدعوة من رئيس المجلس صالح قوجيل في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إن وفوداً من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، تقوم بمحاصرة القادة الأفارقة وتطالبهم بوقف التعاون مع موسكو”.

ووفقاً لوكالة نوفوستي أضاف سفير المهمّات الخاصة بالوزارة أوليغ أوزيروف: “هناك الكثير من الأمثلة على هذا النوع من الضغوط أولاً وقبل كل شيء إنهم يحاصرون القادة الأفارقة والسلطات والبرلمانات والوفود التي تأتي يومياً تقريباً من واشنطن ومن البلدان الأنجلو ساكسونية الأخرى من كندا وبريطانيا، وكذلك من الاتحاد الأوروبي ويطالبونهم بوقف التعاون مع روسيا”.

ولفت أوزيروف إلى تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنها ناقشت العقوبات المناهضة لروسيا في جميع الدول التي زارتها خلال جولتها الإفريقية، والتهديد بالردّ السريع والحاسم على انتهاك هذه العقوبات.