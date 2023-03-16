مقتل عشرة إرهابيين في شمال غرب باكستان بعمليتين أمنيّتين منفصلتين

إسلام أباد – سانا

قُتل ثمانية إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية في منطقة وزيرستان الجنوبية بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الجيش الباكستاني قوله: “فور ورود معلومات عن وجود إرهابيين في منطقة زينغارا نفّذت قوات مكافحة الإرهاب عملية جرى فيها تبادل مكثف لإطلاق النار، بما في ذلك إطلاق قذائف هاون، ما أدّى إلى مقتل ثمانية إرهابيين وطفلين، إضافة إلى إصابة جنديين اثنين بجروح”.

وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت أمس مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة في خوزدار بولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم القضاء على إرهابيين اثنين واعتقال اثنين آخرين في عملية أمنية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن إدارة مكافحة الإرهاب بالشرطة قولها في بيان: إن الشرطة نفّذت عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة ديرا إسماعيل، تمكّنت خلالها من القضاء على إرهابيين اثنين كانا مطلوبين بسبب تورّطهما في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في البلاد.

ولفت البيان إلى أنه تم اعتقال إرهابيين اثنين آخرين خلال العملية، ومصادرة رشاشات وقنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت بحوزتهما، بينما تمكّن ثلاثة إرهابيين من الفرار خلال تبادل لإطلاق النار.

وكان الجيش الباكستاني أعلن أمس الأول مقتل متزعم إرهابي في اشتباكات مع قوات الأمن بإقليم خيبر بختونخوا.

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