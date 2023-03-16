مواجهات عنيفة في العاصمة اليونانية احتجاجاً على حادث القطار

أثينا – سانا

شهدت العاصمة اليونانية أثينا اليوم مواجهاتٍ عنيفة بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين، في إطار الغضب الشعبي المستمر منذ أكثر أسبوعين على خلفية حادث القطار الذي خلّف 57 قتيلاً.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المواجهات جرت على مقربة من مقر البرلمان في وسط أثينا، وألقى المتظاهرون زجاجاتٍ حارقة، بينما استخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، كما أضرمت النيران في حاويات قمامة في شارع قريب من جامعة أثينا وحُطمت نوافذ عدد من المحلات التجارية.

وبلغ عدد المتظاهرين اليوم أكثر من 40 ألف شخص من بينهم حوالى 25 ألفاً في أثينا، بعد أكثر من أسبوعين من تصادم قطار ركاب بقطار شحن في حادث عزته السلطات اليونانية إلى خطأ بشري، لكنه كشف عن اختلالات خطيرة في نظام السكك الحديدية في البلاد.

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