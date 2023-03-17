ريف دمشق تعود لاستضافة البطولات والنجاح كبير

عادت رياضة ريف دمشق لتأخذ مكانها الطبيعي على الساحة المحلية، حيث لم يعد يقتصر تواجدها على تحقيق النتائج المميزة بل امتد لتستضيف المحافظة البطولات بنجاح باهر رغم قلة الإمكانيات، ليتم أمس الأول افتتاح بطولة الجمهورية للقوة البدنية في مدينة معضمية الشام.

رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في ريف دمشق عبدو فرح أكد لـ”البعث” أن المحافظة كانت ولا زالت تبحث عن أي فرصة لتبرز دورها الرياضي، إن كان على صعيد المشاركة أو الاستضافة، لذلك كان القرار سريعاً وسهلاً بأن تكون ريف دمشق صاحب الضيافة في البطولة التي تشهد مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة.

وأشار فرح إلى أن الجهود كانت جماعية لتوفير ظروف استضافة لائقة بالتعاون بين الاتحاد الرياضي وفرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة الريف، كما أن الجهات المعنية والفعاليات والمجتمع المحلي في المعضمية بذلوا جهوداً كبيرة لتخرج البطولة بأفضل صورة.

وشدّد فرح على أن الحضور الكبير لحفل الافتتاح الذي تقدمه أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رضوان مصطفى ورئيس مكتب الشباب الفرعي الرفيق عبدو درخباني وعدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي والفعاليات المحلية كان أبرز دليل على أن البطولة وإن كانت نشاطاً رياضياً إلا أنها رسالة بأن ريفنا المعطاء عاد ليكون سوار الشام المنيع ودرعها الحصين.

ولفت رئيس التنفيذية إلى وجود أفكار لاستضافة مزيد من البطولات في المستقبل القريب، وخاصة في الألعاب الفردية وألعاب القوة التي تعدّ رياضة ريف دمشق متميزة فيها وتشكل كوادرها العمود الفقري للمنتخبات الوطنية.

المحرر الرياضي

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