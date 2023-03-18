أكبر المصارف السويسرية يجري مفاوضات للاستحواذ على (كريدي سويس) بالكامل

جنيف – سانا:

بدأ بنك (يو إس بي) أكبر المصارف السويسرية مفاوضات للاستحواذ على مصرف (كريدي سويس) بالكامل.

وحسب تقرير نشر في صحيفة فايننشال تايمز فإن البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسواق المالية أبلغا نظراءهما في الولايات المتحدة وبريطانيا بأن خطتهما الأولى لوضع حد لأزمة الثقة التي تواجه بنك كريدي سويس هي بدمجه مع(يو إس بي)، وتخمين مخاطر الاستحواذ الكلي أو الجزئي التي قد تمثلها على أعماله.

وأشار البنك المركزي السويسري إلى أنه يريد مبدئياً من مقرضي (كريدي سويس) الاتفاق على حل بسيط ومباشر قبل فتح الأسواق المالية غداً، مقراً في الوقت نفسه بأن لا ضمان للتوصل إلى اتفاق.

ويشهد بنك كريدي سويس ثاني أكبر البنوك السويسرية صعوبات وضغوطاً وسط أزمة تشهدها الأسواق المالية بعد إعلان الانهيارات الثلاثة المتتالية لمصارف (سيليكون فالي)، و(سيلفرغيت كابيتال) و(سيغنتشر) الأمريكية، والتي أعادت إلى الأذهان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية وعالمية، ما حدث في أيلول عام 2008 من أزمة مصرف ليمان براذرز، والذي ترك عواقب وخيمة حلت آنذاك على القطاع المالي العالمي والاقتصاد ككل.