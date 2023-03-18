إيران.. إنزال سفينتين محليتي الصنع بنجاح في المياه

18-مارس-2023

طهران – سانا:

أعلن نائب الشؤون البحرية في مديرية الموانئ والبحار الإيرانية إسماعيل ماكيزاده إتمام عملية إنزال سفينتين محليتي الصنع في مياه بندر عباس جنوب البلاد بنجاح.

وأضاف ماكيزاده في تصريح اليوم: إن هذه التجربة تمت بإشراف وحضور خبراء من الدولة والإدارة المركزية لفحص وتسجيل السفن بالإضافة لمؤسسات التصنيف المحلية حيث سيسمح لهذه السفن بالتنقل والعمل باستثمار من القطاع الخاص الإيراني وتحت إشراف الحكومة الإيرانية.

وأشار ماكيزاده إلى أن صناعة هذه السفن تمت بخبرات محلية بالكامل، لافتاً إلى أن وزن هذه السفن يبلغ 800 طن، ولكل منها محركان رئيسيان بقوة دفع تصل إلى 830 حصاناً.

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18-مارس-2023

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