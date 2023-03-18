الإخلاءات للمنازل تتزايد بسلمية ومجلس المدينة يؤمن مساكن بديلة

البعث أون لاين _ نزار جمول

تزايدت الإنذارات بإخلاء المنازل المتضررة من الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي ووصل عددها لحوالي 96 إنذاراً مع وجود 187 منزلاً بحاجة للتدعيم وباحصائية غير نهائية باستمرار البحث والتقصي من قبل اللجان الهندسية ، مما يعني أن 96 عائلة حتى الآن ستحط رحالها في الشوارع إذا لم يتم تأمين مساكن آمنة لها إلى وقت غير محدد لترميم منازلها المتضررة ، وقد علمنا أن مجلس المدينة كان قد أطلق مبادرة مجتمعية لتأمين منازل بديلة للمتضررين عن طريق استئجارها لمدة عام مجاناً ، وهذه المبادرة تهدف لتأمين كل المواطنين الذين أصبحوا بلا سكن بعد إخلاء منازلهم بمنازل بديلة ، ومن هذا المنطلق اتخذ المكتب التنفيذي للمجلس قراراً بإلزام كل مكتب عقاري في المدينة بتأمين منزل واحد على الأقل ويتمتع بالسلامة الإنشائية لتسكن فيه إحدى العائلات المتضررة ، كما دعا القرار بإلزام المكاتب العقارية بعدم إبرام عقود الإيجار للمنازل الآمنة إلا للمتضررين من الزلزال الذين تم إبلاغهم من خلال الإنذارات بإخلاء منازلهم، مبيناً أن كل هذه الإجراءات هي واجب إنساني يقع مسؤوليته على الجميع كل من موقعه.

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