الاحتلال يعتدي على المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقنابل الغاز السام المزارعين في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفي مدينة دير البلح وسطه وبلدة جباليا شماله وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وفي سياق متصل استهدفت بحرية الاحتلال بالرصاص مراكب الصيادين في البحر قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الأراضي الزراعية على أطراف القطاع وقوارب الصيد في البحر، لحرمان المزارعين والصيادين من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم.