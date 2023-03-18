الاحتلال يعتدي على المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

18-مارس-2023
الأرض المحتلة – سانا:

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقنابل الغاز السام المزارعين في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفي مدينة دير البلح وسطه وبلدة جباليا شماله وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وفي سياق متصل استهدفت بحرية الاحتلال بالرصاص مراكب الصيادين في البحر قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الأراضي الزراعية على أطراف القطاع وقوارب الصيد في البحر، لحرمان المزارعين والصيادين من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم.

 11 total views

18-مارس-2023

مقالات ذات صلة

تحضيرات الموسم السياحي الساحلي

7-مارس-2018

الرئيس لوكاشينكو يكشف عن محاولة أمريكية لاغتياله مع أبنائه

18-أبريل-2021

البحر الأفريقي.. هل يشطر القارة إلى قسمين؟

23-فبراير-2023

“المركزي”: مستمرون باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لاستقرار سعر الصرف

1-يناير-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى