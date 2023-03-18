البرازيل.. القضاء على مسلح واعتقال17

برازيليا – سانا:

قضت قوات الأمن البرازيلية على مسلح، واعتقلت 17 آخرين، خلال عملية أمنية نفذتها أمس ضد عصابات إجرامية نشرت الرعب في عدة مدن بشمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة البرازيلية قولها: إنه تم القضاء على مشتبه به، واعتقال 17 شخصاً خلال العملية الأمنية التي استهدفت أعضاء عصابات في ثلاث مدن، بينها ناتال عاصمة ولاية ريو غراندي دو نورتي، موضحة أن هذه العملية تهدف أيضاً إلى وضع حد لحرق المركبات وإطلاق النار على مبان عامة، حيث تأثرت أكثر من 40 مدينة في ريو غراندي دو نورتي بموجة العنف.