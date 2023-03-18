العراق.. إطلاق عملية لملاحقة فلول الإرهابيين

18-مارس-2023

بغداد – سانا:

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية مشتركة، لتعزيز الأمن وملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمال ووسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن هيئة الحشد الشعبي العراقي قولها في بيان: إن قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية والرد السريع وطيران الجيش، شرعوا بعملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة وملاحقة فلول “داعش” الإرهابية، والحد من تحركات عناصرها بين المحافظتين.

وأوضح البيان أن العملية تهدف لتأمين استقرار منطقة العمليات المستهدفة، وضبط وتدمير أوكار الإرهابيين.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية أعلنت مؤخراً القبض على سبعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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18-مارس-2023

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