القوات الروسية تصد هجوماً للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

موسكو – سانا:

صدت القوات الروسية هجوماً شنته القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “أن وحدات عسكرية روسية صدت محاولة القوات الأوكرانية مهاجمة مواقعنا الدفاعية، بالقرب من قريتي ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا، موضحة أنه نتيجة دعم من المدفعية تمكنت وحدات البنادق الآلية من الإضرار بالعدو وأجبرته على التراجع إلى مواقع محتلة سابقاً”.

كذلك كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يفغيني بولوفودوف أن القوات الروسية دمرت مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع المعادي في اتجاه كوبيانسك بالقرب من قريتي روزوفكا ونوفوسيلوفسكوي.

إلى ذلك دمرت طائرة مسيرة روسية منظومة الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية تم اكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بواسطة ذخيرة عالية الدقة.

ولفتت الوزارة إلى أن الطائرات المسيرة تستخدم بشكل فعال لتدمير المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، ويتم عبرها تدمير قطع المدفعية وحوامل المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ العام الماضي العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.