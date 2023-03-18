المزروعي يبحث مع أكساد إقامة مشاريع زراعية جديدة في سورية

وأعرب المزروعي خلال اللقاء الذي عقد في مقر “أكساد” عن تطلع الهيئة إلى التعاون مع المركز للاستفادة مما توصل إليه المركز من نتائج وأبحاث وتطوير للعمل الذي يوفر فرصاً لخلق مشاريع للاستثمار في القطاع الزراعي بما يخدم الشعب السوري، مشيراً إلى أن الهيئة موجودة في سورية من خلال ثلاث شركات هي: الشركة الأهلية للزيوت وغدق للإنتاج الزراعي وشركة ماي لمعدات الري المتطورة.

وأضاف المزروعي: “نتطلع الآن لتوسيع هذه الاستثمارات والبحث عن فرص ومشاريع جديدة للقطاع الزراعي في التصنيع والإنتاج الحيواني بالتعاون مع أكساد لكون أبحاثه مرتكزاً أساسياً لخلق وإيجاد مشاريع جديدة” لافتاً إلى أن الهيئة ستبحث مع المعنيين في سورية كل الفرص والدعم والتسهيلات لتنفيذ مشاريع جديدة مستقبلاً.

من جانبه أكد العبيد استعداد “أكساد” لوضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة برامج ومشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في جميع الدول العربية.