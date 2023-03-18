انعقاد اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية بدمشق

دمشق – سانا:

يبدأ اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية الطارئ بدورته الـ 63 أعماله اليوم بدمشق ويستمر على مدى يومين، تحت عنوان نعم لوحدة سورية وسيادتها ومشروعها القومي.. لا للحصار والعدوان على سورية.

وتشارك في الاجتماع الذي سيعقد في فندق الشام شخصيات عربية حزبية وسياسية مهمة من دول (سورية ولبنان وتونس والأردن والسودان ومصر وفلسطين واليمن والبحرين والجزائر وموريتانيا).

وكانت الأمانة العامة للمؤتمر العام الذي يضم أكثر من 135 حزباً دعت خلال اجتماع في الأردن الشهر الماضي إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى رفيع في سورية، للمطالبة برفع فوري للحصار الغربي الجائر المفروض عليها، وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضيها.