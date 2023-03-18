رئيس مجلس الشعب يتلقى رسالة تعزية بضحايا الزلزال من برلمان الأنديز

تلقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ رسالة تعزية مشتركة من غلوريا فلوريس شنايدر رئيسة برلمان الأنديز، وإدواردو شيليكينغا ماسون الأمين العام لبرلمان الأنديز، أعربا فيها باسم الجمعية العامة للبرلمان، وبالنيابة عن شعوب البلدان الأعضاء فيه عن أسفهم العميق وتعازيهم الصادقة لأهالي ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي.

وأكد شنايدر وماسون في الرسالة المشتركة وقوفهما وتضامنهما مع مجلس الشعب، ومع الشعب السوري لمواجهة هذه الكارثة التي أصابت عدداً من المحافظات السورية.

يذكر أن برلمان الأنديز يضم برلمانات دول الإكوادور وبوليفيا وتشيلي والبيرو وكولومبيا.