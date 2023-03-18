كوريا الديمقراطية: 800 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتجنيد الطوعي لمواجهة استفزازات واشنطن

18-مارس-2023

بيونغ يانغ – سانا:

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن ما يقرب من 800 ألف مواطن كوري ديمقراطي تقدموا بطلبات التجنيد الطوعي في صفوف الجيش الكوري لمواجهة استفزازات وتهديدات الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة المركزية أنه ووفقاً للإحصاءات تطوع نحو 800 ألف من مسؤولي رابطة الشباب والطلاب في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري، لمواجهة واشنطن التي لا تكف عن محاولاتها بالتعدي على سيادة بيونغ يانغ ومصالحها الأمنية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الشباب الذين يتطوعون للانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري والانضمام إليه في زيادة مطردة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن تطوعهم دليل على انتمائهم الوطني ورغبة منهم في اجتثاث الإمبريالية الأمريكية من بلادهم وعملائها وتوحيد شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن الولايات المتحدة تواصل الاستفزازات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وقد بدأت جولة جديدة من تلك التدريبات الأسبوع الماضي، وستستمر لمدة 11 يوماً.

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18-مارس-2023

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