موسكو: قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس بوتين سخيف وغير مقبول

واشنطن – سانا:

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”السخيف وغير المقبول”.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن نيبينزيا قوله: إن “هذا أمر سخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، كما أننا لا نعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية”.

بدورها أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة المحكمة الجنائية يعكس “انفصاما في شخصيتها”.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم: “إن موقف واشنطن من مذكرة الجنائية الدولية يعكس انفصاماً في الشخصية، لأنها ترفض موقف المحكمة عندما ينتقدها على جرائمها”، مذكرة بأن السلطات الأمريكية تلتزم الصمت عمداً بشأن الفظائع الوحشية التي ارتكبتها في العراق ويوغوسلافيا وليبيا وفيتنام.

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة وفي محاولة لحماية مواطنيها من التبعات الدولية تتخذ تدابير أحياناً ضد المحكمة الدولية، وتفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، بما في ذلك ضد المدعية السابقة فاتو بنسودة، التي بدأت تحقيقاً في الفظائع الأمريكية في أفغانستان.

ويأتي تعليق السفارة الروسية رداً على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبر فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية ضدّ الرئيس الروسي أنه مبرر، رغم أن واشنطن لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية.

وشددت موسكو بعد صدور قرار محكمة الجنايات الدولية على أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة، وأن أي قرارات تصدر عنها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية ولا معنى لها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة ضد الرئيس بوتين لا معنى له بالنسبة لروسيا.