نصر الله والنخّالة يبحثان التحدّيات التي تواجه المقاومة

18-مارس-2023

بيروت – سانا:

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية زياد النخالة التحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية، والأوضاع في المنطقة.

وشدد الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما، بما يعزز دور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، ونوها بالبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني الذي يواجه بكل بسالة وإقدام عصابات الاحتلال الإسرائيلي، وجيشه المجرم على أرض فلسطين، وبخاصة في القدس والضفة الغربية.

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18-مارس-2023

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