20 مليون متر مكعب المياه المخزنة في سد الباسل – الحسكة

بلغت كمية مياه الأمطار المخزنة في سد الشهيد باسل الأسد بريف الحسكة الجنوبي 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الفائتين وفق مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين.

وبين أمين في تصريح لمراسل سانا أن الكمية قابلة للزيادة في ظل استمرار تدفق مياه نهر الخابور، لافتاً إلى أهمية تخزين المياه بالنسبة للمديرية، حيث يمكنها من إعطاء ريات للمساحات المرخصة على سرير نهر الخابور وقت الحاجة.

ومن المتوقع زيادة كمية مياه الأمطار المخزنة في سد الشهيد باسل الأسد بظل استمرار جريان نهر الخابور وعدد من الوديان التي تصب في جسم النهر قبل وصوله إلى بحيرة السد، كما تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور يوم أمس بغمر عدد من منازل حي المريدان الواقع جانب سرير نهر الخابور في مدينة الحسكة، واقتصرت الأضرار على المادية.

إلى ذلك تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور تسبب بتضرر نحو 35 أسرة تقطن جانب سرير النهر، حيث غمرت المياه منازلهم، وتم تأمينهم مباشرة بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من الجمعيات الخيرية، إضافة إلى تقديم مساعدات طارئة وإسعافية وتأمين مركز إيواء مؤقت للأسر لحين عودة النهر إلى مجراه الطبيعي، كما تم صباح اليوم إرسال فريق طبي متكامل مع أدوية لهم.