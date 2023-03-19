أكثر من 100 ضبط سرقة كهربائية بحماة

حماة- منير الأحمد اون لاين

بين مدير عام شركة الكهرباء بحماة المهندس حبيب خليل في تصريح ل ” البعث اون لاين ” أنه تم تنظيم أكثر من 100 ضبط سرقة وتعدي على الشبكة الكهربائية بمختلف مناطق المحافظة خلال الشهرين الماضيين.، إذ شملت السرقات شملت مئات الكيلو مترات والأوزان من الامراس النحاسية والكابلات من مقاطع مختلفة اضافة الى سرقة محولتين في بلدتي الشيحة وتل التوت .

وبين خليل أنه لدينا سرقات محولات ثمنها يتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون ليرة يتم تخريبها من قبل العابثين من أجل مبلغ زهيد للحصول على ملفات النحاس الموجودة بها مشيراً إلى أن سرقات العام الماضي تجاوزت 9 مليار ليرة .

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