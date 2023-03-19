استطلاعات تؤكد تدهور شعبية ماكرون لأدنى مستوياتها

باريس- سانا

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها، ولم تتجاوز نسبة الـ28 بالمئة، وفق أحدث استطلاعات الرأي في فرنسا، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية على سياساته.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية أن شعبية ماكرون تراجعت بشكل كبير في الشهر الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية أزمة السترات الصفراء عام 2019.

وكشف الاستطلاع أن 70 بالمئة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أداء ماكرون.

وجاء هذا الاستطلاع الذي شمل 1928 شخصاً خلال الفترة بين الـ9 والـ16 من آذار في وقت تستعدّ فيه الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت يوم غدٍ على اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة قدّمهما نواب مجموعة ليوت المستقلة التي تضمّ عدة أحزاب فرنسية ونواب حزب التجمّع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبن، مؤكدين أنهم سيصوّتون لمصلحة كل اقتراحات حجب الثقة المقدّمة.

كذلك يأتي هذا الاستطلاع وسط احتجاجات شعبية مستمرة تشهدها المدن الفرنسية، رفضاً لإصلاح نظام التقاعد الذي يصرّ ماكرون وحكومته على إقراره رغم التحذيرات والرفض الشعبي له.

وكان الفرنسيون خرجوا أمس في مظاهراتٍ حاشدة في عدة مدن فرنسية، مندّدين بالقرار، وملوّحين بإغلاق مصافي تكرير النفط، تعبيراً عن رفضهم لمشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي اعتمده الرئيس الفرنسي وحكومته الخميس الماضي من دون تصويت في الجمعية الوطنية.