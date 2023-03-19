استطلاع: أغلبية الأمريكيين يعتبرون أن قرار غزو العراق خاطئ

واشنطن – سانا

كشف استطلاع جديد للرأي أن أغلبية الأمريكيين يعتبرون أن قرار الولايات المتحدة غزو العراق عام 2003 “قرار خاطئ”، وذلك بعد مرور عقدين من الزمن على هذه الجريمة التي تسبّبت بمقتل مليون و200 ألف عراقي على الأقل وإصابة مئات الآلاف، وتشريد ملايين آخرين.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه موقع أكسيوس الأمريكي بالتعاون مع شركة الأبحاث إبسوس أن 61 بالمئة من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم يعتبرون أن غزو العراق كان قراراً خاطئاً.

ورغم إقرار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الذي أصدر قرار غزو العراق عام 2003 بأنه اتخذ قراره ذلك استناداً إلى معلومات استخبارية خاطئة، إلا أن واشنطن لم تقدّم اعتذاراً أو تُبدِ ندماً على جريمتها بل استمرّت في أكاذيبها، لتنفيذ مخططها الرامي إلى تدمير دول المنطقة تحت ذرائع واهية مستخدمة كل الأساليب بما فيها دعم الإرهاب.

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