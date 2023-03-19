افتتاح معرض الأيقونة الثالث في قاعات الصليب المقدس بدمشق

19-مارس-2023

تحت عنوان (الأيقونة نافذة إلى السماء) افتتح المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران موسى الخوري اليوم معرض الأيقونة الثالث (المخطوطات الأثرية وأيقونات لرسامين معاصرين)، وذلك في قاعات الصليب المقدس بدمشق.

وأشار المطران الخوري إلى أن المعرض يحمل رسالة محبة من سورية وطن المحبة والسلام، مبيناً أن الأيقونات من عمل فنانين مختلفين وهي دليل على أننا في سورية مستمرون في حياتنا ومؤمنون بالرجاء رغم الحرب الإرهابية وكارثة الزلزال، ولن نستسلم.

الرسام سليم شاهين أشار إلى أهمية العناية بهذا النوع من الفن التراثي وتجديده وتطويره والوصول به إلى آفاق أرحب، بينما أكد الفنان الضوئي فرج شماس أهمية توثيق هذا التراث الفني الديني والحفاظ عليه.

ويستمر معرض الأيقونة الثالث حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

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19-مارس-2023

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