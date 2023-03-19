الجو بين الغائم جزئياً والماطر فوق أغلب المناطق
تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول نهاراً إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المنطقة الجنوبية تتجاوز 60 كم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام…
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|دمشق
|17 /7
|16 /5
|19 / 6
|القنيطرة
|9 /4
|8 /5
|13 /6
|درعا
|17 /8
|16 /7
|19 /7
|السويداء
|10 /4
|9 /4
|11 /5
|حمص
|16 /7
|15 /9
|17 /9
|حماة
|17 /9
|16 /9
|19 /10
|الحسكة
|15 /10
|14 /9
|18 /10
|اللاذقية
|17 /13
|16 /13
|21 /14
|طرطوس
|18 /13
|17 /13
|20 /14
|حلب
|15 /8
|14 /8
|18 /9
|إدلب
|13 /7
|12 /9
|17 /9
|دير الزور
|19 /10
|17 /10
|19 /11
|الرقة
|18 /11
|15 /10
|19 /11
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