الجو بين الغائم جزئياً والماطر فوق أغلب المناطق

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول نهاراً إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المنطقة الجنوبية تتجاوز 60 كم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…