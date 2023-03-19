الجيش الروسي يسقط مروحية وسبع مسيرات أوكرانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من الأهداف، والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات أسلحة ومدافع، إضافة إلى إسقاط مروحية و7 مسيرات.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليوم بأن قواتها قضت في اتجاه كراسنو-ليمان على أكثر من 90 جندياً أوكرانياً، بينما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 50 جندياً.

وحسب التقرير قضت القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك على نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، كما تم إسقاط مروحية من نوع “مي- 8″، بينما جرى في محور دونيتسك القضاء على أكثر من 80 جندياً أوكرانياً.

وفي منطقة مقاطعة خيرسون، دمّرت القوات الروسية مستودعين للأسلحة، ومعدات عسكرية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 122، وتم القضاء على أكثر من 20 جندياً، وتدمير مدافع من نوع “غفوزديكا”.

وذكر التقرير أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 9 صواريخ من نوع “هيمارس” و”أولخا”، وأسقطت 7 طائرات مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية.

إلى ذلك، أحبطت القوات الروسية محاولة ميليشيا المتطرّفين الأوكرانيين الهجوم على المواقع الروسية المتقدّمة في قرية نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة “فوستوك” التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر غوردييف لوكالة سبوتنيك اليوم: “إن مجموعة هجومية متنقلة للعدو من لواء 105 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت استكشاف مواقعنا الأمامية من جهة بلدة نوفوداروفكا، وألحقت وحدات المشاة الآلية الروسية بدعم من المدفعية هزيمة بالعدو”.

وأضاف رئيس المركز الصحفي: إن القوات الروسية دمّرت السيارة التي تُقلّ مجموعة (متطرّفين) خلال صدّها للهجوم.

من جهة ثانية، قُتل مدني وأصيب أربعة آخرون اليوم نتيجة قصف أوكراني مكثف استهدف مدينة دونيتسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية قولها في بيان اليوم: “إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة ما مجموعه 37 مقذوفاً مختلفة العيارات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين”، لافتة إلى إطلاق هذه القوات 9 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و122 ملم، إضافة إلى إطلاق 37 مقذوفاً بعيارات مختلفة على عدة محاور بالمدينة.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية وغيرها من المناطق التي انضمّت إلى روسيا مؤخراً، ما يوقع العديد من الضحايا بين المدنيين.