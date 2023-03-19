الحلبوسي يبحث مع شمخاني آفاق التعاون الثنائي

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني، تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب قوله في بيان اليوم: إن “الحلبوسي استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وآفاق التعاون المشترك”.

وأوضح البيان أن مجلس النواب أكد دعمه ملف تعزيز العراق لعلاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي، مرحباً بالتفاهم وعودة العلاقات بين إيران والسعودية والذي سيسهم بترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد شمخاني رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بجميع المجالات، منوهاً بالدور العراقي في جولات الحوار التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي.

ميدانياً، أعلنت القوات العراقية عن تدمير 8 أوكار للإرهابيين وتفجير عبوة ناسفة شرق محافظة صلاح الدين وسط البلاد.