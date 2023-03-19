الفرق الحزبية تتابع عقد مؤتمراتها.. وتركيز على فتح باب تثبيت العضوية وتأمين مقرات

البعث – محافظات:

فتح باب تثبيت العضوية وتأمين مقرات للفرق وتعزيز الدور الاجتماعي لحزب البعث العربي الاشتراكي، والحفاظ على الكفاءات العلمية وتحديث القوانين، والإسراع بفصل الدعاوى القضائية، كانت العناوين الأهم في مؤتمرات الفرق الحزبية المنعقدة اليوم في المحافظات.

ففي حلب (معن الغادري)، عقدت كل من فرق محمد الشاعر والمعري والصباغ والقد وقجة والمعاهد الرياضية وسليمان الحلبي وزكي الأرسوزي وإبراهيم هنانو والجولان والنيرب والحسن، في شعبتي التربية الأولى والثالثة، والمختلطة الرابعة والحرفيون الأولى في شعبة المهن الحرة، والأجهزة الرقابية والقضاة في شعبة الموظفين، مؤتمراتها السنوية، وسط حواراتٍ ونقاشاتٍ معمّقة وبنّاءة.

وتركّزت المداخلات حول العديد من الجوانب السياسية والتنظيمية والخدمية والاقتصادية والمعيشية، وطالبت بتطبيق المرسوم التشريعي /١٣/ لعام ٢٠٢٢ على جميع المناطق المصنّفة أثرية، وحصر تقديم طلبات الاستقالة والاستيداع والإجازات بلا أجر خلال الفصل الدراسي وإعادة النظر بقانون طبيعة العمل بحيث يشمل جميع الوظائف التعليمية بنسب واحدة، وتوزيع المازوت المنزلي، وزيادة نسب القبول الجامعي للحائزين على الثانوية المهنية، والإسراع بتركيب أجهزة التتبّع لخطوط النقل الداخلي، إضافةً إلى تحديث القوانين والإسراع في حسم القضايا المنظورة بالقضاء، ورفع سقف الرواتب، وتحسين الواقع الخدمي والكهربائي، وإعادة النظر بأسعار الكتب المدرسية، وإحداث معهد لمهنة صيانة التجهيزات الطبية، ورفع سقف الوصفة النقابية إلى 50 ألفاً.

الرفيق أحمد منصور أمين الفرع نوّه بأهمية الحوار البنّاء، الذي من شأنه أن يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات، لافتاً إلى الدور الاجتماعي للحزب الذي كان جلياً خلال الكارثة الزلزالية.

بدورهم أجاب الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية عن مداخلات أعضاء المؤتمرات مبيّنين الإجراءات المتخذة لمعالجتها.

وفي اللاذقية (مروان حويجة)، عقدت فرق الصباحية، ووادي قنديل، وكسب، والبسيط، والإيمان في شعبة المنطقة الثانية، والبهلولية الأولى والثانية في شعبة المنطقة الأولى، وديروتان، والجديدة، والقاموع في شعبة القرداحة، والأولى والثانية عرامو، وأوبين، وأبو مكة وحرف السلكين في شعبة الحفة، والثامنة والبلدية في شعبة المدينة الثالثة، و١٨ و١٩ صحة، والسابعة توكيلات ملاحية في شعبة المدينة الأولى، و١٢ و٢٧ في شعبة المدينة الثانية، مؤتمراتها السنوية. وطالب الرفاق بتحسين الوضع المعيشي، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة لمؤسسات القطاع العام لشحن بضائعها من غير طريق شركة التوكيلات الملاحية والنقل البحري، ورفع رواتب الأطباء البشريين وأجور العاملين في القطاع الصحي ومعالجة واقع النقل الجماعي وخاصة للأرياف، ومعالجة التأمين الصحي وتشميل ذوي الشهداء بالتأمين الصحي، والحفاظ على الكفاءات الوطنية وبناء معمل عصائر للحمضيات وإعفاء حقول الزيتون من رسوم الري وصيانة الطرق الزراعية وتأمين الأسمدة.

الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء الشعب، أشاروا إلى أهمية ما تم طرحه من قضايا ومقترحات لتطوير العمل وملامسة قضايا المجتمع، مؤكدين أهمية الفرقة في تطوير العمل الحزبي.

وفي طرطوس (البعث)، اختتمت شعبة المدينة الأولى مؤتمرات فرقها، حيث عقدت فرق الغمقة الشرقية والطلائع والهنكار والمياه وضاحية الأسد مؤتمراتها بحضور قيادة الشعبة، وتمحورت المداخلات حول الجوانب التنظيمية والخدمية والتعليمية والاقتصادية، وتم تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الاجتماع الحزبي وتثبيت العضوية وعودة الارتباط، كما تم تكريم بعض الرفاق الأعضاء العاملين القدامى والتربويين بمناسبة عيد المعلم.

وفي نطاق شعبة الدريكيش، عقدت فرق حبابه والملاجه وحمين مؤتمراتها السنوية بحضور عضو قيادة فرع طرطوس الرفيق إبراهيم مرجان وقيادة الشعبة، وفي شعبة الشيخ بدر، عقدت فرق عرقوب قمصو وبغمليخ وسريجس ومركز الشيخ صالح العلي مؤتمراتها السنوية بحضور قيادة الشعبة، وعقدت فرق متن الساحل ومزرعة الحنفية وعزيت ضمن قطاع شعبة المنطقة الثانية مؤتمراتها بحضور أمين الشعبة وقيادتها، وفي نطاق عمل الشعبة العمالية، عقدت الفرقة الثانية في شركة مصفاة بانياس مؤتمرها بحضور قيادة الشعبة، وفي الشعبة الاقتصادية، عقدت الفرقة ١١ بشركة مرفأ طرطوس مؤتمرها السنوي بحضور قيادة الشعبة.

وفي حماة (حسان محمد – منير الأحمد)، عقدت فرق قرطمان وبعرين ونيصاف وقصرايا وعوج وسيغاتا والبياضية والسويدة في شعبة مصياف، والموعة والرقيطة وكفر الطون وتل سكين وأم الطيور في شعبة الريف، وعقيربات والعلباوي في شعبة سلمية، والعليليات في شعبة المدينة الثانية، والحويز والفريكة ونبل الخطيب في شعبة الغاب، مؤتمراتها السنوية.

ودعت المداخلات إلى إعادة فتح باب تثبيت العضوية وإعادة الارتباط وبناء مقر للفرقة الحزبية في كفر الطون وأم الطيور، ومعالجة مشكلة الصرف الصحي وإصلاح الصرافات الآلية وإزالة الأكشاك وتنظيمها في حرش الصابونية، وبناء مقر للفرقة الحزبية في الموعة، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية وتركيب محولة جديدة في بلدة الرقيطة، وإحداث بلدية في قرية الجمالة وإعفاء فلاحي قرية العلباوي من أجور أراضي أملاك الدولة عن الأعوام السابقة.

وشدّد الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب على ضرورة الارتقاء بالعمل الحزبي والاهتمام بالحالة التنظيمية والفكرية والثقافية، وبناء جيل واعٍ مؤمن بفكر البعث، وأن يكون الرفيق البعثي قدوة في المجتمع، وأن تعكس مؤتمرات الفرق الحزبية في تقاريرها الواقع وتلامس هموم المواطنين وتساعد في حلها.

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