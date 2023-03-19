القوات العراقية تدمر 8 أوكار للإرهابيين وسط البلاد

19-مارس-2023

بغداد – سانا:

أعلنت القوات العراقية عن تدمير 8 أوكار للإرهابيين وتفجير عبوة ناسفة شرق محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم: إن “قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي دمرت 8 أوكار للإرهابيين، وفجرت عبوة ناسفة شرق صلاح الدين”، مشيراً إلى أن قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بالمحافظة.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت أمس عملية مشتركة لتعزيز الأمن وملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمال ووسط البلاد.

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19-مارس-2023

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