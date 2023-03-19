المركز الوطني للزلازل: 29 هزة أرضية خلال 24 ساعة

19-مارس-2023

أعلن المركز الوطني للزلازل أن عدد الهزات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم بلغ 29 هزة ضعيفة.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 29 هزة أقل من 4.1 ريختر، 12 هزة في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر، وعلى بعد 14كم و19كم و13كم عنها، وتراوحت بين 1.8 و3.7، وهزة شمال إدلب بـ 58كم الساعة 18:42 بقوة 2.2، و11 هزة في البر التركي.

وأشار المركز إلى أنه خلال الوضع الحالي ستبقى هزات ضعيفة إلى متوسطة، حيث لم نصل لحالة الاستقرار التكتوني بعد.

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19-مارس-2023

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