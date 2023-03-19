المقداد والمزروعي يبحثان سبل تبادل الخبرات لدعم التنمية الزراعية
دمشق – سانا:
بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع رئيس الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي محمد عبيد المزروعي، والوفد المرافق آليات التعاون وتبادل الخبرات، وإقامة مشاريع مشتركة لدعم التنمية الزراعية في سورية والمنطقة.
وعرض الوزير المقداد خلال لقائه المزروعي اليوم بمبنى الوزارة بدمشق التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية، وتأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وخاصةً القطاع الزراعي.
وأشار الوزير المقداد إلى أهمية المؤسسات القومية العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وإلى ضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي للدول العربية كافةً، كما تناول الجانبان مخاطر الإجراءات القسرية الكارثية على التنمية والاستثمار في سورية والوطن العربي.
بدوره أكّد المزروعي أهمية هذه الزيارة، نظراً لما تحظى به سورية من إمكانيات وموارد وموقع استراتيجي، إضافة إلى أهمية تحقيق التكامل الزراعي بين الدول العربية، وتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي.
وأشاد المزروعي بدور سورية في التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل كل من الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
حضر اللقاء السفير الدكتور رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية، ونصر الدين العبيد مدير عام مركز أكساد في سورية، وباقي أعضاء الوفد الزائر.
كذلك، وقعت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المرتبطة بأنشطتهما المشتركة، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية.
وأكد مدير عام منظمة أكساد الدكتور نصر الدين العبيد في تصريح له عقب التوقيع أن هذه المذكرة جاءت تجسيداً لعلاقات التعاون البناء بين منظمة أكساد والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإيماناً منهما بأهمية هذا التعاون وتطويره باستمرار، وضرورة التنسيق بهدف تطوير البحث العلمي الزراعي واستثماره.
وعبر الدكتور العبيد عن استعداد أكساد لمزيد من التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بما يخدم أهداف الطرفين، والتي تساهم في نقل وتوطين التقانات في المنطقة العربية.
من جانبه قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: إن توقيع هذه المذكرة انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون بين الجانبين، وحصيلة طبيعية للمكانة المرموقة التي تتمتع بها منظمة أكساد، ولا سيما في الفترة الأخيرة على صعيد الوطن العربي.
وأضاف: نأمل من هذه المذكرة مزيداً من التعاون المثمر في شتى المجالات التي تهتم بها منظمة أكساد، للنهوض بالقطاع العلمي والبحثي والزراعي، حيث أثبتت كفاءة عالية في جميع الحقول التي تعمل بها.
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