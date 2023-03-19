المهندسون الزراعيون بدرعا يعقدون مؤتمرهم بلا “نقيب”!!

درعا- دعاء الرفاعي

عقد فرع نقابة المهندسين الزراعيين في درعا مؤتمره السنوي بدورته العادية الثالثة عشرة تحت شعار “معاً لإعادة الإعمار والنهوض بالواقع الزراعي” بغياب رئيس فرع نقابة درعا، الأمر الذي دفع نقيب المهندسين الزراعيين في سورية المهندس عبد الكافي خلف للتساؤل عن سبب غياب رئيس الفرع؟، ليقابله استهجان أعضاء من المجلس، متسائلين هل يعقل لا يدري نقيب المهندسين بعدم وحود رئيساً للفرع؟!. ليردّ أمين فرع الحزب حسين الرفاعي بضرورة وجوب عقد اجتماع في الأسبوع المقبل ليتمّ ترشيح رئيس فرع للنقابة وانتخابه أصولاً، مؤكداً أن أي عضو لا يتحمل مسؤولياته يتوجب عليه الانسحاب من فرع النقابة ليتيح الفرصة أمام من يرغب بالعمل. في حين لم يعقب المحافظ المهندس لؤي خريطة على الموضوع مكتفياً بدعوة أحد المهندسين ليتمّ تكليفه بفرع النقابة، ولكن الأخير رفض لأسباب لم يتمّ ذكرها في المؤتمر.

وتمّ خلال المؤتمر الاستماع لمداخلات الحضور التي تتمحور حول النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة، وتركزت المداخلات حول ضرورة انتخاب نقيب للمهندسين الزراعيين بالسرعة القصوى، ورفع الراتب التقاعدي، وتعويض الإعانة الصحية، وإعادة تفعيل قروض شراء الحواسيب والسيارات بعد وضع الضمانات اللازمة، وتخصيص بناء للوحدات الهندسية، وتحويل مبنى النقابة من الصفة الإدارية إلى الصفة التجارية، وفتح مراكز زراعية تابعة للنقابة، وترخيص المحلات الزراعية للعاملين في الدولة، وزيادة إنتاج وحدة المساحة للمحاصيل والخضار.

وأكد نقيب المهندسين لزراعيين في سورية أن تحديث الأنظمة الداخلية للنقابة هو عامل إيجابي لجهة تحسين الوضع المعيشي للمهندس، وأنه لابد من تفعيل منح القروض، مشيداً بدور المهندسين الزراعيين وعملهم الدؤوب ومتابعتهم الحثيثة في تفعيل وزيادة الإنتاج بالقطاع الزراعي، فاليوم القطاع الزراعي الحامل الأهم لعملية الإنتاج.

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