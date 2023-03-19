انطلاق أعمال المؤتمر العلمي لكلية الطب البشري في جامعة تشرين

اللاذقية – مروان حويجة

انطلقت اليوم على مدرج مشفى تشرين الجامعي أعمال المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية الطب البشري في جامعة تشرين بالتعاون مع مديرية صحة اللاذقية وبمشاركة عدد من الاطباء السوريين المغتربين في ألمانيا.

ولفت الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين إلى الجهود التي بذلتها الكوادر الطبيّة في كلية الطب البشري ومستشفى تشرين الجامعي مع القطاع الصحي لمواجهة آثار زلزال السادس من شباط واستنفار الجهود في الجامعة بكافة مفاصلها خلال الكارثة لاستقصاء أسبابها وخدمة المجتمع وتقديم الدعم النفسي وتصنيف الأدوية وزيارة مراكز الإيواء.

وأكّد رئيس الجامعة على الخروج بتوصيات هامّة بما يخص منظومة إدارة الكوارث من منظور طبّي ليتم العمل بها على المستوى الوطني وأن يتم التخطيط للأبحاث العلمية الطبية المنشورة في المجلات العالمية والتوجّه بها لتسجيل براءات الاختراع.

الدكتور مصطفى إبراهيم عميد كلية الطب البشري أشار إلى أن ما يميّز مؤتمر كلية الطب لهذا العام هو المشاركة الخارجية للأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا والتركيز على محور إدارة الكوارث والنكبات للوصول إلى وضع الآليات المناسبة لتقديم الخدمات اللازمة في الظروف المشابهة.

وقدّم عميد الكليّة عرضاً للجهود الطبية التي قدمتها كوادر كلية الطب البشري ومستشفى تشرين الجامعي كمنظومة واحدة لمواجهة تداعيات الزلزال، مؤكداً أن الكوادر أثبتت قدرتها على التعامل بمهنية عالية، ونوّه إلى سعي كلية الطب البشري للتوسع الأفقي وبدعم من إدارة الجامعة لإحداث وافتتاح درجة الدكتوراه بأكثر من 20 اختصاصاً خلال عام 2022، وافتتاح الدراسات العليا للمعالجة بالنظائر المشعّة لأول مرة على مستوى سورية.

وافتتح الرفيقان الدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين ورئيس الجامعة معرضاً للأدوية بمشاركة عدد من شركات الأدوية والتجهيزات الطبية.

وجرى عرض فيلم فيديو يوثّق ما قدمته كوادر كلية الطب البشري من خدمات خلال كارثة الزلـزال الذي ضرب سورية،

كما تم خلال المؤتمر تكريم القيادتين الإدارية والسياسية في الجامعة والأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا المشاركين في المؤتمر.

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