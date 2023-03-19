بدء عمليات التصويت للانتخابات التشريعية في كازاخستان

19-مارس-2023

نور سلطان – سانا

بدأت اليوم عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية المبكّرة في كازاخستان، بمشاركة 281 مرشحاً مدرجين في قوائم الأحزاب السياسية.

ونقلت وكالة تاس عن عضو لجنة الانتخابات المركزية سابيلا موستافينا قولها: إن نسبة الناخبين وصلت إلى 30.65 بالمئة حتى ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي.

وستبقى أبواب الاقتراع مفتوحة في 5 مناطق غرب كازاخستان، وهي أتيراو وأكتوبي وكيزيلوردا ومانغيستاو وغرب كازاخستان.

ويشارك في الانتخابات 281 مرشحاً مدرجين في قوائم الأحزاب السياسية لشغل 69 مقعداً في مجلس النواب، كما تم تنظيم 29 دائرة انتخابية لولاية واحدة، حيث يتنافس ممثلو الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون للحصول على مقعد النائب.

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19-مارس-2023

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