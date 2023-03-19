برلماني أوروبي: البرلمان يريد إسكات أي شخص يفضح حقيقة حرب أمريكا وحلفائها في أوكرانيا

19-مارس-2023

بروكسل- سانا

انتقد عضو البرلمان الأوروبي مايك وولاس صمت البرلمان إزاء الحرب التي تجريها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقال وولاس في صفحته على “تويتر” اليوم حسب وكالة نوفوستي: “دعاة الحرب في البرلمان الأوروبي غير مرتاحين لقول الحقيقة حول الحرب الغبية بالوكالة التي تجريها الولايات المتحدة وحلف الناتو”، مشيراً إلى أن البرلمان يريد إسكات أي شخص لديه الجرأة لكشف جنون الضخ المستمر للأسلحة لأوكرانيا، الذي يؤدّي إلى مقتل العديد من الأوكرانيين.

وكان وولاس أعلن في وقت سابق أن وجود حلف الناتو يعرقل إحلال السلام والاستقرار، كما دعا إلى وقف الحرب بالوكالة في أوكرانيا.

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19-مارس-2023

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